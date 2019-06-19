الأهلي يتحرك لضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، أن النادي الأحمر بدأ التفاوض مع هدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب رمضان صبحي (22 عاما) معارًا للأهلي من هدرسفيلد، ومن المقرر أن تنتهي إعارته مع الأحمر في أول شهر يوليو المقبل، مع العلم أن اللاعب يغيب عن المنتخب في أمم إفريقيا.

وقال شوقي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "الأهلي بدأ خلال الساعات القليلة الماضية التفاوض رسميا مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي".

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وأضاف: "يريد الأهلي الاستفسار من هدرسفيلد عن إمكانية التعاقد مع رمضان، ولم يتحدد حتى الآن ما إذا كان النادي يريد ضمه بصفة نهائية أو تجديد إعارته لمدة موسم آخر".

وأتم وكيل رمضان قائلا: "ضم اللاعب بصفة نهائية أو على سبيل الإعارة أمر يخص الأهلي، ولكن الأكيد أن النادي اتخذ أولى الخطوات الرسمية بالفعل وبدأ التحرك للحصول على خدماته بالفترة المقبلة".

يذكر أن رمضان صبحي يلعب أساسيًا مع الأهلي، إذ خاض 23 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين منذ انتقاله للأحمر في يناير الماضي.