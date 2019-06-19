سر رفض دي ليخت عرض برشلونة

فسر الإعلامي الإسباني سيكي رودريجيز الخبر الذي تداولته إذاعة كادينا سير حول رفض ماتياس دي ليخت قائد ومدافع أياكس أمستردام الهولندي عرض برشلونة.

وقد تداولت إذاعة كادينا سير الإسبانية في الساعات الماضية خبرًا يفيد بأن دي ليخت قال ‘‘لا‘‘ لبرشلونة لأن وكيل أعماله مينو رايولا رفض برشلونة واللاعب يحترم قرار

وكيله.

وفسر الإعلامي بإذاعة الكادينا سير سيكي رودريجيز هذا الخبر عبر حسابه الشخصي على تويتر ، حيث قال: دي ليخت قال ‘‘لا‘‘ لبرشلونة ، رايولا وكيل أعمال دي ليخت رفض عرض برشلونة واللاعب إحترم قراره.

وأضاف: دي ليخت في إجازة، والبارسا حاول

التواصل مع اللاعب ولكن لم يحصل على نتيجة ايجابية.وتابع: رايولا رفض عرض برشلونة لأن العروض الأخرى أفضل ، وتدخل بارتوميو رئيس البارسا لكنه لم يحصل على موافقة من اللاعب.وواصل: دي ليخت لن يُعارض وكيل أعماله، والنادي لن يرفع عرضه.وأتم: لذلك يبدو أن انتظار دي ليخت للتوقيع لبرشلونة مثل تحميص التوست تحت أشعة الشمس هذا السطر الأخير هو رأي شخصي، وما قلبه هو معلومات.