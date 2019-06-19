سيميوني : ميسي لا يستطيع الفوز بمفرده

فوكس سبورتس: ميسي يستطيع حل الأزمة في أي مباراة، ولكنه فقط يحتاج إلى فريق، اللاعبون الذين يتواجدون مع ليو يجب أن يدركون إمكانياتهم.
دافع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني،عن مواطنه ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة، بعد الانتقادات التي تعرض لها البرغوت مؤخرًاوخاصة بعد خسارة الارجنتين لاولى مبارياتها في كوبا أمريكا امام كولومبيا الأمر الذي جعل الجماهير تهاجم ميسي.
وقال سيميوني في تصريحات عبر
وتابع: إنها شخصية كل لاعب، ميسي يحتاج إلى الثقة من كل
وواصل: ميسي يريد تحقيق الفوز وأنا أعرف ذلك لأنني أراه في إسبانيا كل يوم، الفوز ليس سهلًا دائمًا، لأننا نعتقد أننا الأفضل.
وأتم: ميسي يلعب في وجود أي نظام لأنه يريد الفوز، كل ما يتم توليده حوله من أمان وثقة، سيساعده على أن يكون مختلفًا.
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