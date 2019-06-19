شاهد مباراة البرازيل وفنزويلا بكوبا أمريكا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر، لمباراة البرازيل و نظيره فنزويلا التي تنطلق الياعة الثانية والنصف فجرًا، ضمن كأس كوبا امريكا وكانت الساعات التى تسبق المواجهة

قد شهدت قرارا من اتحاد الكرة البرازيلى الذى قرر إلغاء المران الذي كان مقررا ان يؤديه الإثنينمنتخب البرازيل على ملعب أرينا فونتي نوفا بمدينة سلفادور وذلك حفاظا على حالة أرضية الملعب الذي سيحتضن مواجهة البرازيل أمام فنزويلا، بعد قليل ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019.