الجونة يعلن توصله للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد

أعلن نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة عن موقف المدير الفني الجديد للفريق والتجديد مع حسام غالي كمدير للكرة خلال الموسم المقبل. المقبل. وقال نادر في تصريحات تليفزيونية "حسام غالي من الأعمدة الأساسية وإضافة كبيرة للفريق، لا استطيع الكشف عن خطتنا للموسم المقبل لأن الوقت مازال مبكرًا". وأستكمل نادر تصريحاته "رضا شحاتة سيبدأ المعسكر لحين الاعلان عن المدير الفني الجديد". مضيفًا "استقرينا على مدرب أجنبي جديد للفريق وننتظر وصوله إلى مصر لتوقيع العقود"

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