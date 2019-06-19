سامانثا كير تحصل علي جائزة أفضل لاعبة خلال لقاء استراليا امام جامايكا

حصلت الاعبة الاسترالية سامانثا كير علي جائزة أفضل لاعبة خلال مواجهة استراليا امام جامايكا جامايكا استطاعات كير ان تسجل خلال اللقاء أربع أهداف، "سوبر هاتريك" خلال اللقاء الذي جمع بينهم ضمن دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقام بفرنسا.

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