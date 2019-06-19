استراليا تكتسح جامايكا برباعية بمونديال السيدات

اكتسح منتخب استراليا للسيدات علي نظيره جامايكا باربعه اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء علي ضمن الجولة الثالث من بطولة العالم

للسيدات المقامه بفرنسا.

سجل رباعية استراليا سامانثا كير سوبر هتريك في الدقائق 11،42،69، بينما سجلت هدف جامايكا اللاعبة هافانا

سولون في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الاسترالي النقطة السادسة يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه الثالث ويتاهل بشكل رسمي الي الدور الـ16من مونديال فرنسا بينما يتجمد رصيد جامايكا بدون نقاط ويودع البطولة