اكتسح منتخب استراليا للسيدات علي نظيره جامايكا باربعه اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء علي ضمن الجولة الثالث من بطولة العالمللسيدات المقامه بفرنسا.
سجل رباعية استراليا سامانثا كير سوبر هتريك في الدقائق 11،42،69، بينما سجلت هدف جامايكا اللاعبة هافانا
وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الاسترالي النقطة السادسة يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه الثالث ويتاهل بشكل رسمي الي الدور الـ16من مونديال فرنسا بينما يتجمد رصيد جامايكا بدون نقاط ويودع البطولة
كانت هذه تفاصيل خبر استراليا تكتسح جامايكا برباعية بمونديال السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.