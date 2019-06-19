فرنسا تهزم إنجلترا في الوقت القاتل بكأس أمم أوروبا للشباب

فاز منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما على نظيره الانجليزي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الاول بطولة يوروتحت 21عاما المقامه بإيطاليا.
سجل هدفين المنتخب الفرنسي نانيتا ايكوني وارون بيساكا في الدقائق 89،95 بينما سجل هدف المنتخب
وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الفرنسي علي اول ثلاثة نقاط يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه الثالث بينما يتجمد رصيد المنتخب الانجليزي بدون نقاط يحتل بها المركز الثالث.
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