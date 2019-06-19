يحيي دعبس: فرص تأهل منتخب الهوكي لأولمبياد طوكيو لازالت قائمة

أرجع يحيي دعبس نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي، هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الاسكتلندي إلى سوء الإدارة الفنية خلال المباراة.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الاسكتلندي بنتيجة 3 / 2، فى المواجهة الثالثة للمباريات الهوكي المقامة فى فرنسا

والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأكد دعبس في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد"، أن هزيمة المنتخب في الثواني الأخيرة بسبب الإدارة السيئة للمباراة من قبل الجهاز الفني.

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وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أن فرصة التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة، لازالت قائمة، مؤكدًا أن المنتخب سيأهل من كأس أمم إفريقيا التي تقام في جنوب إفريقيا.

وكشف أن المنتخب سيقيم خلال الفترة المقبلة معسكر إعداد قوي، حيث سيتم استضافة أحد منتخبات الدول المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.