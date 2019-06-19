أرجع يحيي دعبس نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي، هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الاسكتلندي إلى سوء الإدارة الفنية خلال المباراة.
وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الاسكتلندي بنتيجة 3 / 2، فى المواجهة الثالثة للمباريات الهوكي المقامة فى فرنساوالمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وأكد دعبس في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد"، أن هزيمة المنتخب في الثواني الأخيرة بسبب الإدارة السيئة للمباراة من قبل الجهاز الفني.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أن فرصة التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة، لازالت قائمة، مؤكدًا أن المنتخب سيأهل من كأس أمم إفريقيا التي تقام في جنوب إفريقيا.
وكشف أن المنتخب سيقيم خلال الفترة المقبلة معسكر إعداد قوي، حيث سيتم استضافة أحد منتخبات الدول المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر يحيي دعبس: فرص تأهل منتخب الهوكي لأولمبياد طوكيو لازالت قائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.