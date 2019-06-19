رياضة | الكشف عن وجهة بوجبا القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن وجهة بوجبا القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد من مغادرة الأولد ترافورد متجهاً إلى إيطاليا أو إسبانيا في تجربة جديدة ستزين مسيرة الدولي الفرنسي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، أن بول بوجبا يُفضل الانتقال إلى نادي يوفنتوس على ريال مدريد في هذا الصيف.

وكانت إدارة نادي مانشستر يونايتد قد أبدت رغبتها في استمرار بوجبا خصوصاً أن النرويجي ألي سولشاير يريده ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

Advertisements

وطالب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، إدارة ناديه التعاقد مع الوسط الفرنسي من أجل تدعيم الصفوف للموسم الجديد ولن يبدو أن الصفقة زادت تعقيداً بعد دخول يوفنتوس في المنافسة.

وترغب إدارة يوفنتوس، إعادة بوجبا مجدداً في سبيل تجديد شكل الفريق الذي تركه ماسيميليانو أليجري وتولى تدريبه الإيطالي ماوريسيو ساري المتوج بلقب الدوري الأوربي مع تشيلسي.

وكان بوجبا قد انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 مقابل 105 مليون يورو وقدم مستوى جيد وأثار الجدل كثيراً في فترة تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب بالشياطين.