رياضة | حسن شحاتة: أجيري أعاد الكرة الهجومية لمنتخب مصر واستبعاد أحمد فتحي غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاتة: أجيري أعاد الكرة الهجومية لمنتخب مصر واستبعاد أحمد فتحي غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن الجيل الحالي للمنتخب قوي للغاية.

وقال شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «ننتظر من نجوم منتخب مصر الكثير، المنتخب استعاد الكرة الهجومية في عهد أجيري»

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وأضاف المعلم: «أجيري أنسب شخص لتوجيه نصائح للاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا، المنتخب وضع يده على التشكيل الأساسي من خلال الشوط الثاني لودية غينيا».

وأشار: «اندهشت بسبب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب، وجود 24 منتخب في نسخة 2019 يصعب توقع شكل المنافسة بأمم أفريقيا».

وأوضح المعلم:-«محمد صلاح وتريزيجيه ودونجا نجوم متوقع لها التألق في أمم أفريقيا، أطالب الجماهير بعدم استعجال لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز بالمباريات»