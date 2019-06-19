رياضة | منتخب الجزائر يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الجزائر يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة بعثة منتخب الجزائر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.

وكان منتخب الجرائر قد غادر غادر الدوحة، حيث أقام معسكره هناك لمدة ٩ أيام استعدادا للبطولة.