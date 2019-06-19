رياضة | نتائج الجمعية العمومية لفريق نادي التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الجمعية العمومية لفريق نادي التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية التي تقام كل عام لنادي التعاون وحضرها الرئيس محمد القاسم بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة مع مندوبي مكاتب هيئة الرياضة في القسيم.

وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس النادي والتي رحب خلالها بالأشخاص الحاضرين وقدم الشكر والعرفان إلى جميع العاملين بالنادي على المجهود الكبير المبذول.