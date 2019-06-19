رياضة | من هو احمد الصائغ رئيس الاهلي الجديد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو احمد الصائغ رئيس الاهلي الجديد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن أحمد الصائغ من الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي في الإنتخابات التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء لينجح في الجلوس على مقعد الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة.
وجاء فوز الصائغ برئاسة الاهلي بالتزكية من جانب أعضاء الجمعية العمومية حيث أنه المرشح الوحيد الذي قدم أوراق إعتماده أمام اللجنة.
وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على السيرة الذاتية للصائغ الذي يمتلك مسيرة مهنية رائعة جعلته يكتسب الكثير من الخبرات قبل وصوله إلى كرسي الرئاسة.
ونجح الصائغ في الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة أم القرى قبل أن يحصل على دبلوم فحص الألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى حصوله على شهادة الدورة التدريبية في قسم توضيب المحركات.
وبدأ مسيرته العملية كمدير لقسم الإنتاج والتصنيع غي إحدى مصانع الذهب والمجهورات قبل أن يصل إلى مدير المصنع بعد عامين فقط وعمل منذ العام 2011 كعضو مجلس إدارة إحدى شركات الإستشارات المالية.
وعلى المستوى الكروي عمل مديراً لإدارة التطوير في النادي الأهلي قبل أن يشرف على فريق الكرة الطائرة في الفترة من 2015 حتى 2016.