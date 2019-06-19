رياضة | دروجبا يحلل مباريات بطولة إفريقيا على تايم سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دروجبا يحلل مباريات بطولة إفريقيا على تايم سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية عن ظهور الإيفواري ديديه دروجبا لاعب فريق تشيلسي السابق في الاستديوهات التحليلة في الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يشارك دروجبا في تحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.

ويفتتح المنتخب المصري البطولة الإفريقية يوم الجمعة القادم بمواجهة منتخب زيمبابوي في اللقاء الافتتاحي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام العاشرة مساءا.