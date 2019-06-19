رياضة | الشباب والرياضة: استاد القاهرة أصبح جوهرة أفريقيا ومفخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة: استاد القاهرة أصبح جوهرة أفريقيا ومفخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وهناك تنسيق وتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات والهيئات المعنية منذ إعلان فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كاملا بالاستادات المستضيفة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن استاد القاهرة أصبح جوهرة أفريقيا ومفخرة تم تطويره في وقت قياسي، موضحا أن استاد القاهرة يعتبر من أكبر الاستادات في القارة السمراء.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت شاشات عملاقة في مراكز الشباب لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا، موضحا أنه تم تجهيز 1460 مركز شباب علي مستوي الجمهورية لاستقبال الجمهور لمشاهدة البطولة الإفريقية.

وكشف أنه سيكون هناك لاعبين سابقين للمنتخب المصري، مثل زيدان وعبد الحميد بسيوني وعدد من اللاعبين الكبار، متواجدين في المباريات المهمة في مراكز الشباب لمشاركة الجهمور، وتوفير وسائل ترفيهية للأطفال.

