رياضة | الوليد بن طلال يدعم الهلال مادياً بعد فوز بن نافل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوليد بن طلال يدعم الهلال مادياً بعد فوز بن نافل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الإعلامي السعودي حمد الصويلحي نبأ سار لجماهير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي حول ضخ رجل الأعمال والملياردير الأمير الوليد بن طلال ثروة مالية كبيرة لخزينة الزعيم.

وإختارت الجمعية العمومية لفريق نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مجلس إدارة الفريق الجديد حيث فازت قائمة فهد بن نافل على موسى الموسى ليقود بن نافل الكيان خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وكتب الصويلحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " ضخ بن طلال، مبلغ 11 مليون ريال، إلى خزينة نادي الهلال.

ويعد الوليد بن طلال الداعم الأول لبن نافل والذي دفعه إلى خوض المنافسة الإنتخابية التي نجح في الفوز بها ليكون الرئيس رقم عشرين في تاريخ العريق السعودي.