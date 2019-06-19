رياضة | السيرة الذاتية لمدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيرة الذاتية لمدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السعودي تعاقدهم مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان النادي الاهلي يعاني بشدة الموسم الماضي من تغيير المدربين حيث تعاقد على تدريبه ثلاثة مديرين فنيين وهم الأرجنتيني بابلو غويدي والأوروجوياني والسعودي يوسف عنبر.

ومن المنتظر أن يشرف برانكو على الاهلي خلال الموسمين المقبلين حيث سينتهي عقده بنهاية موسم 2021 – 2022.

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وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على مسيرة برانكو التدريبية والفرق التي أشرف عليها بالإضافة إلى طرق اللعب التي يفضلها.

بدأ برانكو مسيرته التدريبية في فريق نادي دينامو زغرب الكرواتي قبل أن ينتقل إلى هانوفر الألماني ومنه إلى شاندونغ لونغينغ الصيني.

وخاض تجربة تدريبية في الوحدة الإماراتي كما أنه أشرف على فريق نادي الاتفاق السعودي موسم 2011 – 2012 وقاده إلى التأهل والوصول لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويفضل طريقة 4-3-3 حيث يعمد إلى وجود صانع ألعاب خبير يقوم بالتمرير إلى المهاجمين مع إعتماده الكبير على ظهيري الجنب.