رياضة | الوداد البيضاوي يحدد سعر أوناجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد البيضاوي يحدد سعر أوناجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي مناقشته للعرض الذي وصل لاعبه محمد أوناجم من أحد الأندية الإماراتية والذي بلغ قيمته مليون دولار.

حيث أكد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد أنه لن يتخذ القرار بشأن رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق قبل العودة للمدير الفني للتونسي فوزي البنزرتي.

وكان قد منع فريق الوداد أوناجم من الرحيل عن الفريق الموسم الماضي والتجديد له نظرا لإحتياج الفريق له، كما حدد الناصيري ثمن أوناجم وهو لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار كقيمة رسمية اللاعب.