اونلاين | يلا شوت brazil مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر كورة لايف HD رابط مباراة البرازيل اليوم بدون تقطيع اتش دي

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يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا فى الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، من فجر غدا الأربعاء، على ملعب أرينا فونتي نوفا، بث مباشر البرازيل ضد فنزويلا مشاهدة يلا شوت لايف اليوم.

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يحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الاولي بعدما حقق الفوز في الجولة الاولي على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية ليرتقي على آثرها متصدراً للمجموعة، يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع.

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في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة يخوض منتخب البرازيل اللقاء الثاني أمام فنزويلا بحثا عن الانتصار الثاني وسط جماهيره، فيما يسعي منتخب فنزويلا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل السلبي في الجولة الأولي مع بيرو بدون أهداف مساء السبت الماضي.

ويفقد المنتخب البرازيلي لخدمات مهاجمه الاساسي نيمار دا سيلفا بعدما تعرض لإصابة قوية في لقاء ودي أمام قطر ليغادر على آثرها البطولة بعد خضوعه للفحص الطبي.

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يقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولي والتي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، ولكن تشير الأمور إلى أن المنتخب البرازيلي أصحاب الأرض والجمهور هو الأبرز للتأهل عن هذه المجموعة بعدما حقق الانتصار في الجولة الأولي .

لن يفتقد منتخب فنزويلا في المباراة ضد البرازيل أي لاعب للإصابة لتكون صفوفه كاملة ضد منتخب البرازيل مساء اليوم.