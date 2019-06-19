السعودية.. ناديا الهلال والاتحاد يختاران رئيسيهما

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ذكرت تقارير صحفية، يوم الثلاثاء، أن ناديي الاتحاد والهلال السعوديين، اختارا رئيسين لهما، حتى يتوليا إدارة الفريقين خلال السنوات المقبلة.
وذكرت المصادر، أن أنمار الحائلي جرى تعيينه رئيساً لنادي الاتحاد السعودي، لمدة أربع سنوات مقبلة، عن طريق التزكية.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الهلال السعودي، فوز الأمير فهد بن نافل بمقعد الرئاسة لمدة أربع سنوات مقبلة.
وأدلت الجمعية العمومية، بأصواتها، مساء الثلاثاء، بعد أن سجل حضورًا بنسبة 89 في المئة أي أكثر من 17 ألف صوتًا.
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