الان تتابع استقر وضع الهلال و الاهلي و الاتحاد و النصر في قائمة الانتظار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح
فاز كل من فهد بن نافل، و أحمد الصائغ و أنمار الحائلي برئاسة أندية الهلال و الأهلي و الاتحاد لمدة 4 مواسم حتى عام 2023م بالتزكية بينما النصر بطل الدوري في الموسم الماضي لم يتقدم له حتى الآن أي شخص لترشيح نفسه لرئاسة النادي
و تقدم فهد بن نافل بملفه حيث نافسه حتى الرمق الأخير المرشح الآخر موسى الموسى و لكن الأصوات أكثرها ذهبت لبن نافل حيث صوت له 15,061 بينما الموسى صوت له 601 حسب مانشر موقع الهلال الرسمي في تويتر ليخلف بن نافل رئيس الهلال المكلف السابق المهندس عبدالله الجربوع
و في الاهلي تقدم احمد الصائغ و هو مرشح الاهلي الوحيد و قد فاز برئاسة الاهلي ليخلف الرئيس المكلف عبدالله بترجي و حظّي الصائغ بدعم من الامير منصور بن مشعل ال سعود ليعين الصائع الامير منصور بن مشعل الاشراف العام لكرة القدم
و في الاتحاد اجمع الجميع على المرشح الوحيد انمار حائلي ليترأس الاتحاد لاربعة مواسم قادمة حيث سلم الرئيس المكلف السابق لؤي ناظر مفتاح الرئاسة لانمار حائلي
يذكر أن اندية الاتحاد الهلال الاهلي النصر ستلعب دوري ابطال اسيا دور الـ16 مطلع شهر اغسطس القادم .
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