الان تتابع فهد بن نافل الرئيس رقم « 20 » تعرف على رؤساء الهلال السابقين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم ال صالح
كسب فهد بن نافل رئاسة نادي الهلال لأربعة مواسم 2019-2023 م وذلك بعد منافسته مع موسى الموسى ليكسب بن نافل الاصوات الهلالية و دعم العضو الشرف الهلالي الوليد بن طلال
و يعتبر بن نافل الرئيس رقم “20” في تاريخ الفريق الهلالي و ذلك بعدما ترأس الزعيم الهلالي 19 رئيسًا سابقاً حققوا مع فريقهم بطولات مختلفة مابين محلية و قارية و اقليمية
و يعتبر مؤسس النادي عبدالرحمن بن سعيد أول رئيس للهلال حيث قاده عام 1957 حتى 1965م و ترأس الهلال في فترتين اخرى كانت اعوام 1966-1970 و 1990-1992 و يعتبر عبدالرحمن الحمدان ثاني رؤوساء الهلال حيث قاده في موسم واحد 1965-1966
و في 1970م قاد الهلال عبدالرحمن العبدان و ترأس بعده فيصل الشهيل ليقود الهلال موسمين 1970-1972
و في عام 1972 شهد الهلال ترأس اول امير سعودي وهو الامير عبدالله بن ناصر حيث قاد رئاسة الهلال اربعة مواسم 1972-1976 و عاد ليترأس مجددًا ثلاثة مواسم كانت في 1978-1981 ، و ترأس الامير هذلول بن عبدالعزيز الهلال على فترتين كانت 1976-1978 و 1981-1982
و كان الامير عبدالله بن سعد الامير الهلالي الأطول فترة لرئاسة الفريق حيث رأس الهلال ثمان سنوات و ترأس الزعيم فترتين كانت الاولى من عام 1982-1990 و الثانية 1992-1994
و ترأس الهلال محمد مفتي 1992-1993م ، و ترأس الهلال الامير خالد بن محمد 1994-1996م و ترأس فواز المسعد الهلال على ثلاثة فترات كانت كلها موسم واحد 1996م 2000م 2002م و تراس الامير بندر محمد الهلال فترة واحدة كانت 1996-2000
و في عام 2000 حتى 2002 تراس الامير سعود بن تركي الهلال و من 2002-2004 ترأس الفريق الهلالي الامير عبدالله بن مساعد
و تقّدم محمد بن فيصل لرئاسة الهلال على فترتين الاولى كانت اعوام 2004-2008 و عاد لرئاسة الهلال عام 2018 بالتكليف من الهيئة العامة للرياضة و ترأس عبدالرحمن بن مساعد الهلال من عام 2008-2015 و في عام 2015 ترأس محمد الحميداني الهلال بالتكليف ، و تراس الامير نواف بن سعد الهلال من عام 2015-2018 و مطلع 2018 ترأس الهلال القائد الاسبق سامي الجابر و نهاية الموسم كلف المهندس عبدالله الجربوع رئاسة الفريق بعد الامير محمد بن فيصل
و بعد انعقاد الجمعية العمومية تقّدم بالترشح موسى الموسى و فهد بن نافل ليكسب الاخير و يصبح الرئيس رقم 20 في تاريخ الهلال .
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