أنمار الحائلي رئيسا للاتحاد

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-أحمد الشمراني

كسب أنمار الحائلي اليوم الثلاثاء رئاسة نادي الاتحاد لمدة اربعة سنوات قادمه بالتزكيه بعد أن كان المرشح الوحيد الذي قدم ملف ترشيحه للانتخابات للنادي الجداوي وكان له ذلك ،

وتسلم الحائلي مفتاح النادي من قبل الرئيس المكلف السابق لؤي ناظر ، وقدم الرئيس الجديد قائمة مجلس ادارته والتي تضم كلاً من: أحمد كعكي، وفيصل التركي، وابراهيم بخيت، وعبد الوهاب عابد، وممدوح الحربي ولري غلاييني و احمد القطب وحسن باروم. وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضور 44 عضوًا في القائمة التي أعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المرشحين للانتخابات، ومنهم 22 حاصلين على العضوية الذهبية، وتم خلال الجمعية عرض التقريرين المالي والإداري، وتزكية الإدارة الجديدة لاربعة اعوام قادمه .