الامارات | الإنجليزي واليس يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي واليس يتصدر ترتيب «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الإنجليزي مات واليس، ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، مستفيداً من حصوله على المركز 12 في النسخة 119 لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وأستمر واليس بتألقه هذا الموسم ليكون ضمن الـ20 الأوائل في سبعة أحداث حتى الآن، ليحصد 162 نقطة تجعله ينتقل إلى المركز الأول مكان كيفين كيسنر، رافعاً الإنجليزي رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1760.9 نقطة في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي».

وقدم الإنجليزي جاستن روز أداءً ممتازاً في البطولة الكبرى، ليكون في المركز الثالث مكرر، ويكسب 475.25 نقطة، ليقفز من المركز 103 إلى المركز 29 في «السباق إلى دبي». وشارك بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2017 جون راهم المركز الثالث، لينتقل من المركز 74 إلى المركز 25 في الترتيب. وبهذه النتيجة يضمن نجما كأس رايدر مكانهما في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

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ومنح زاندر شافيل لنفسه فرصة أخرى للفوز بلقب «السباق إلى دبي»، بعد مشاركته المركز الثالث هذا الأسبوع، ما ساعده على التحرك من المركز 10 إلى المركز الرابع في الترتيب.

وشارك الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي المركز التاسع، ليتقدم من المركز 117 إلى المركز 63 في ترتيب «السباق إلى دبي»، حيث يأمل صاحب الـ30 عاماً حصد لقب «السباق إلى دبي» للمرة الرابعة.

وأصبح بطل «السباق إلى دبي» الحالي فرانشيسكو موليناري، ضمن «التوب 10» أو الـ10 الأوائل في الترتيب، بعد حصوله على المركز 16 في البطولة.

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم، منها بطولتا «أبوظبي إتش إس بي سي»، وبطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك».