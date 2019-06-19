الامارات | انطلاق فعاليات «عالم دبي للرياضة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «عالم دبي للرياضة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة من عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، ومركز دبي التجاري العالمي في قاعات الشيخ سعيد، وأرينا المركز التجاري، على مدار 16 أسبوعاً ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وسيتم تنظيم جولة تعريفية للإعلاميين في الساعة الواحدة ظهر اليوم لاطلاعهم على أحدث الفعاليات التي تمت إضافتها إلى الحدث، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 25 ألف متر مربع داخل قاعات مكيفة الهواء، كما سيتم تعريف الإعلاميين بأجنحة الأكاديميات والملاعب التي يتضمنها المكان وتصل إلى 50 ملعباً، منها ستة ملاعب كرة قدم ورجبي، وتسعة ملاعب كرة سلة، ملعبان للتنس، ومنطقة كبيرة لتنس الطاولة، وثماني ملاعب للريشة الطائرة. ويتضمن عالم دبي للرياضة هذا العام 20 لعبة رياضية، بمشاركة 14 أكاديمية متخصصة.