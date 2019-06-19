الامارات | برشلونة يغري سان جرمان بـ 100 مليون يورو ولاعبين من أجل استعادة نيمار

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغري سان جرمان بـ 100 مليون يورو ولاعبين من أجل استعادة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز تقرير صادر من البرازيل الشائعات حول عودة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان بطل فرنسا وأغلى لاعب كرة قدم في العالم إلى فريقه السابق برشلونة بطل إسبانيا. وكشفت قناة «غلوبو ايسبورتي» أن مفاوضات متقدمة تجرى بين برشلونة وسان جرمان لاستعادة المهاجم الدولي البالغ 27 عاماً والغائب راهناً عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بسبب الاصابة.

ويأتي التقرير البرازيلي بعد آخر لصحيفة «ليكيب» الفرنسية أشارت فيه الى أن نادي العاصمة الفرنسية «جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف».

ونقلت «غلوبو» عن مصادر قريبة من الملف أن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح على سان جرمان 100 مليون يورو زائد لاعبين إضافيين، على غرار الفرنسيين عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة المالية الاجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ليفربول.

لكنها ذكرت أن اللاعب لايزال في نزاع قضائي مع الفريق الكاتالوني لعدم تسديد مكافأة تمديد عقده في 2016، قبل انتقاله لاحقاً الى سان جرمان مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

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ويرتبط نيمار الذي غادر كاتالونيا قبل عامين بعقد مع الفريق الفرنسي، لكن فريقه الذي أنفق 400 مليون يورو لضمه مع المهاجم اليافع كيليان مبابي يحصد خيبة تلو الأخرى في دوري الأبطال، وودع المسابقة للعام الثالث توالياً من الدور ثمن النهائي.

نتائج مخيبة دفعت النادي الفرنسي الى دق جرس الإنذار وإقالة المدير الرياضي البرتغالي أنتيرو هنريكي وإعادة البرازيلي ليوناردو.

ولم تكن إنجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي، لكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين بخسارته بركلات الترجيح في النهائي، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغان في ربع النهائي، ثم خروجه من دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الانجليزي (فاز 2- صفر ذهابا وخسر 1-3 إيابا).

وأبعدت الإصابات نيمار عن صفوف فريقه الفرنسي لفترتين طويلتين في الموسمين اللذين أمضاهما معه حتى الآن.