الامارات | «بلو بوينت» يحتفظ بلقب «كينغز ستاند ستيكس» في أول أيام «رويال أسكوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلو بوينت» يحتفظ بلقب «كينغز ستاند ستيكس» في أول أيام «رويال أسكوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ جواد غودولفين «بلو بوينت»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقبه في سباق «كينغز ستاند ستيكس» الشوط الثالث في اليوم الافتتاحي من مهرجان «رويال أسكوت الملكي»، أمس، وذلك بعد تمكن الجواد، البالغ من العمر خمس سنوات، من تكرار الأداء اللافت الذي قدمه في نسخة العام الماضي، حيث قطع خط نهاية الشوط الذي امتد لمسافة 1000 متر، وخصص لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بالمركز الأول.

ونجح الفارس جيمس دويل في تعويض انطلاقة «بلو بوينت» من البوابة 12، ولحق بالمنافسين مع انتصاف الشوط، قبل أن يفرض الجواد إيقاعه القوي في الـ200 متر الأخيرة، ويكرر سيناريو العام الماضي أيضاً بالفوز مجدداً على وصيفه «بطاش»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي يشرف على تدريبه تشارلز هيلز، ويقوده الفارس جيم كراولي.

وأهدى «بلو بوينت» الإمارات أول الانتصارات في مهرجان رويال أسكوت، الذي يستمر حتى السبت المقبل، ويحظى بحضور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ويشتمل على 30 من أقوى الأشواط، التي تنافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية.

وفي بقية نتائج اليوم الافتتاحي، خالف الجواد «لورد غليترز»، المملوك لـ«غيوف وساندرا ترونبل» التوقعات، بانتزاعه الفوز في الشوط الافتتاحي «كوين آن ستيكس»، قبل أن يحقق «أريزونا» المملوك لتابور ومورغين، الفوز في الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس».