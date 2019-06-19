الامارات | الدعم المالي لاتحاد الكرة وإشهار الرابطة على أجندة «الهيئة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم المالي لاتحاد الكرة وإشهار الرابطة على أجندة «الهيئة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سيعقد اجتماعاً مهماً في الـ10 من صباح اليوم بمقر الهيئة في دبي، برئاسة محمد خلفان الرميثي، إذ يتضمن جدول الاجتماع موضوعات وملفات مهمة، على رأسها بحث موضوع الدعم المالي الخاص باتحاد الكرة، الذي كانت الهيئة قد جمّدته منذ فبراير الماضي، بسبب ازدواجية المناصب لثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فيما أعلن في وقت سابق الأمين العام للهيئة، سعيد عبدالغفار، أن الهيئة اتخذت هذه الخطوة القانونية «منعاً للشبهات والقيل والقال»، وأنهم أبلغوا اتحاد الكرة بهذا القرار رسمياً.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً موضوع إشهار رابطة المحترفين الإماراتية، بعدما كان مجلس إدارة الهيئة قد أرجأ، خلال اجتماعه السابق، إصدار قرار في هذا الخصوص لمزيد من الدراسة.

وينتظر أن يتطرق الاجتماع أيضاً إلى المبادرات الخاصة بصندوق الإمارات لرعاية ودعم الموهوبين الرياضيين، والخطوات التي وصل إليها الصندوق خلال الفترة الماضية، والنجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الخصوص، منذ إطلاق هذه المبادرة الوطنية الكبيرة التي وجدت ارتياحاً وترحيباً كبيرين من الأوساط الرياضية.