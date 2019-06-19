الامارات | شباب الأهلي يجدِّد عقود 4 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجدِّد عقود 4 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عقود أربعة لاعبين في الفريق الأول، هم: حارس المرمى ماجد ناصر، ولاعب الوسط حسن إبراهيم، والثنائي الشاب خلفان النوبي وعيسى وليد عبيد.
وأكد مصدر في شباب الأهلي أن شركة الكرة تعمل على حسم العديد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أبرزها كان تجديد عقود اللاعبين، الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم المنتهي أخيراً.
وأشار إلى أن شباب الأهلي بصدد الإعلان عن تعاقداته الجديدة، استعداداً للموسم المقبل، مبيناً أن شركة الكرة تفاضل بين أكثر من اسم للتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، بالاتفاق مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
- شباب الأهلي بصدد
الإعلان عن تعاقداته
الجديدة، استعداداً
للموسم المقبل.
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