البرازيل وأستراليا تعبران لثمن نهائي مونديال السيدات

سجلت سام كير، 4 أهداف، لترسل أستراليا إلى دور الستة عشر في كأس العالم للسيدات، المقامة في فرنسا، بالفوز 4-1 على جامايكا، اليوم الثلاثاء.

وهزت كير، الشباك بواقع مرتين في كل شوط، لتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتفوقت بفارق الأهداف على البرازيل صاحبة المركز الثالث، لتضرب موعدا مع النرويج على مكان في دور الثمانية.

وتصدرت إيطاليا، المجموعة الثالثة بفارق الأهداف برصيد 6 نقاط رغم الهزيمة أمام البرازيل.

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وفي المباراة الثانية، فازت البرازيل على إيطاليا 1-0.

وسجلت المخضرمة مارتا، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

واحتل المنتخب البرازيلي، المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ليصعد لدور الستة عشر من بين أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث، فيما تذيلت جامايكا ترتيب المجموعة بلا نقاط.