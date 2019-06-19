مارتا تحطم إنجاز كلوزه في المونديال

عززت النجمة البرازيلية مارتا، رقمها القياسي في عدد الأهداف التي أحرزتها على مدار مشاركاتها مع منتخب بلادها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بتسجيلها الهدف الـ 17 لها في المونديال.

وانفردت مارتا بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على مستوى الرجال والسيدات في كؤوس العالم، متخطية إنجاز المهاجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه الذي سجل 16 هدفا خلال مسيرته في كأس العالم للرجال.

وجاء الهدف السابع عشر لمارتا، اليوم الثلاثاء، خلال مباراة المنتخب البرازيلي مع ضيفه الإيطالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لمونديال السيدات في البرازيل.

وأحرزت مارتا، 3 أهداف في نسخة 2003 لكأس العالم، ثم سجلت 7 أهداف في نسخة 2007، و4 أهداف في نسخة 2011، وهدف واحد في نسخة 2015، وهدفين في النسخة الحالي.

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وتعد البرازيلية كريستياني ثاني أكثر اللاعبات تسجيلا للأهداف في كأس العالم من بين اللاعبات الحاليات برصيد 11 هدفا.

وتحتل الألمانية بريجيت برنز، والأمريكية ابي وامباتش، المركز الثاني في قائمة أعلى اللاعبات تسجيلا للأهداف برصيد 14 هدفا لكل منهما، قبل الاعتزال.

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