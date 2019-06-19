مؤتمر صحفي لرئيس الكاف في استاد القاهرة

يعقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا، بعد غد الخميس، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق بطولة أمم أفريقيا.
ويقام المؤتمر، حسب بيان رسمي من الكاف، بعد غد الخميس في استاد القاهرة بالعاصمة المصرية، وهو ذات الملعب الذي سوف يحتضن فعاليات حفل الافتتاح.
وتفتتح بطولة أمم أفريقيا، يوم الجمعة المقبل في مصر، بمشاركة 24 منتخبا وتستمر حتى 19 تموز/يوليو المقبل.
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