سيميوني: ميسي يحتاج لدعم لاعبي الأرجنتين

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أن مواطنه ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، يجب أن يحصل على الدعم الكافي من جانب زملائه في منتخب راقصي التانجو.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني هزيمة قاسية أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال سيميوني في تصريحات لقناة فوكس سبورت "ميسي يمكنه إيجاد الحلول في أي مباراة وأمام أي فريق، لكنه يحتاج إلى دعم زملائه من حوله".

Advertisements

وأضاف "يجب أن يدرك اللاعبون الذين يزاملون ميسي، الإمكانيات التي يتمتعون بها ويلعبون بثقة كبيرة رفقة البرغوث".

وتابع "ليس لدي أدنى شك فيما يتعلق بقدرات ومكانة ميسي، لأنه يتكيف مع أي موقف ويريد الفوز دائمًا مع أي تشكيلة، أرى ذلك كل يوم في إسبانيا".

وختم مدرب الروخي بلانكوس حديثه بقوله "ليس من السهل تحقيق الفوز، رغم أننا نعتقد دائمًا أننا الأفضل".