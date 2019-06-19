ليون لا يمانع رحيل فقير وندومبيلي

أقر جان ميشيل أولاس رئيس ليون، بأن الثنائي نبيل فقير وتانجي ندومبيلي قد يغادران النادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار رئيس ليون إلى أن رحيل النجمين مرهون بتلقيهما عروضا مناسبة، تتماشى مع قدراتهما وتطلعات النادي الفرنسي.

وتراجع ليفربول عن التعاقد مع فقير العام الماضي، بسبب المخاوف من إصابات مزمنة في الركبة، مع عدم وجود نية للتحرك لإحياء الصفقة، على الرغم من انتشار تقارير تفيد برغبة كلوب في التفاوض معه من جديد.

في الوقت ذاته ارتبط اسم ندومبيلي بالانتقال إلى توتنهام وصيف دوري أبطال أوروبا، حيث قال في تصريحات لشبكة "تيليفوت": "من اللاعب الذي لن يهتم بمثل هذا النادي الكبير؟".

وقال ميشيل أولاس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "فقير يفضل الرحيل هذا الصيف.. نحن مستعدون لتلقي العروض".

وأضاف: "ليس لدي أي تطورات.. نحن في انتظار العروض في الأيام المقبلة، ولكن حتى الآن، لا يوجد شيء".

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أما بالنسبة لندومبيلي، فقال: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه.. لدينا الكثير من العروض، لكنها لم تصل إلى السعر الذي يستحقه".

وبعد مغادرة فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد، يستهدف ليون التعاقد مع فيليبي لويس ظهير أيسر أتلتيكو مدريد.

وفي هذا الشأن، قال أولاس: "يهمنا التعاقد مع لويس.. لقد التقينا به أخيرا، لكننا بعيدون تمامًا عن الاتفاق".

وأوضح: "لويس يريد أن يأخذ وقته قبل اتخاذ قراره.. لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل نهاية بطولة كوبا أمريكا في 8 يوليو/ تموز المقبل".

وأكمل: "نحن على عجلة لإعلان بعض الصفقات. رئيس ومالك النادي يريدون ضم لويس أكثر من المدربين".

واستبعد أولاس رحيل المهاجم برتراند تراوري، وأكد أيضًا أن مدافع الفريق مارسيلو حريص على البقاء في النادي، رغم تلقيه عدة عروض هذا الصيف.