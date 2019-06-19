شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يستنسخ تجربة الزياني بالعطوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التوقيع مع المدرب الوطني خالد العطوي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم المقبل، في استنساخ لتجربة المدرب الوطني خليل الزياني الذي حقق مع المنتخب السعودي كأس آسيا على مستوى الفريق الأول، كما تم التعاقد مع المدرب أحمد المالكي ليتولى مهمة المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم أيضا.

ويملك المدرب الوطني خالد العطوي (42 عاما) الحاصل على شهادة التدريب البرو، سيرة ذاتية حافلة بدأت بعدد من الأندية منها العيون، والنجوم حيث سبق أن صعد بفريق العيون للدرجة الثانية 2010، وصعد بفريق النجوم للدرجة الثانية 2014، ومن ثم للدرجة الأولى 2015، وسبق للعطوي أن عمل مساعداً لمدرب المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج 2018.

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واستلم العطوي دفة تدريب المنتخب السعودي للشباب منذ عام 2016، محققاً إنجازا مهما للمنتخب السعودي للشباب بالفوز ببطولة الخليج عام 2016، وحقق كذلك بطولة دبي الدولية الودية 2018، فيما نجح بالوصول مع الأخضر الشاب لكأس العالم التي اختتمت أخيرا في بولندا بعد تحقيقه لقب كأس آسيا للشباب العام الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن الاتفاق توقيعه مع لاعب الوسط ماجد النجراني عقدا يمتد حتى ٢٠٢٢، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

ولعب ماجد النجراني (26 عاما) للفيحاء، وسبق له تمثيل الهلال.