شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى الإعاقة» يبدأ تحضيراته لملتقى تونس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)انطلق أمس معسكر المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة على ملعب ومضمار معهد إعداد القادة بالرياض استعداداً للمشاركة في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى الذي سيقام خلال الفترة من 21 حتى 28/10/1440هـ في تونس.
ويستمر المعسكر الداخلي حتى الأحد المقبل ويتضمن تدريبات في صالة الحديد والملعب إذ يضم المنتخب 3 لاعبين هم؛ هاني النخلي، وعلي النخلي، ونور الصناع، تحت إشراف المدربين عبدالله مشراوي، وعبدالله مجرشي.
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