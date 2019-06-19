شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن مشعل: الصفقات مفاجأة للجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

أكد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، أنه عنده وعده وخلال الأيام القادمة سيسمع الجمهور الأهلاوي ما يسره من ناحية التعاقدات والتي ستكون مفاجأة الوسط الرياضي، لافتاً إلى أن العمل للموسم الجديد بدأ من وقت مبكر وأنهم يقومون بمجهودات جبارة لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبل انطلاق معسكر الفريق، وذلك للمنافسة بقوة على كافة بطولات الموسم الرياضي الجديد في كرة القدم، موجهاً رسالة للمهندس أحمد الصائغ، الذي نصب أمس رئيساً للنادي قال فيها: «من ثقتنا في جمهور الأهلي وضعنا ثقتنا في الله ثم فيك وفي مجلس إدارتك، وأتمنى أن تكونوا على قدر المسؤولية لأن إدارة النادي أمانة للوطن وأمانة لجمهور الأهلي، والنادي أمانة عندكم أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن كأعضاء شرف لدينا ثقة كاملة فيكم».

وتقرر أن يتسلَّم الأمير منصور بن مشعل الإشراف على كرة قدم، على أن يكون محمد شلية إدارياً في الفريق الأول، وماجد الطويرقي مديراً للفريق الأول، وسيتولى أحمد بامعوضة مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم، ويدير محمد الحارثي قطاع الناشئين والشباب.