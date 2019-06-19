شكرا لقرائتكم تجديد عقد حسام غالى مديرا للكرة بنادي الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جدد نادي الجونة تعاقده مع حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد اليوم، الثلاثاء، في حضور خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven 11.

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وتعاقد نادي الجونة مع غالي ليشغل منصب مدير الكرة للمرة الأولى يوم 26 ديسمبر 2018 وسيواصل مهمته في الموسم الجديد 2019/2020.