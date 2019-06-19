شكرا لقرائتكم مدحت شلبي: لأول مرة يبقى عندنا 70 ألف مشجع معروفين بالاسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الاعلامي مدحت شلبي عن اقتراب بداية بطولة كاس امم افريقيا خلال برنامجه " مساء الانوار" على نايل سبورت.
و قال شلبي: " لأول مرة يبقى عندانا 70 الف متفرج و عارفينهم بالاسم، و هذه ليست بدعه عشان ميتقالش اننا بنخترع، في العالم كله ماشيين بالنظام دا".
و أكمل: " حفل الافتتاح الخاص بالبطولة سيزيد عن 20 دقيقة و ستشاهدون احتفالية كبيرة ستبهر العالم و سيتحدث عنها الجميع،بـ70 الف متفرج محب للكرة بعيد عن الشوية اللي كلنا عارفينهم".
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