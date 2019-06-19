شكرا لقرائتكم أبو ريدة يكشف لـ"الخليج 365" سر حزن محمد صلاح فى مونديال روسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حوار – عصام شلتوت – عمر الأيوبى - أحمد توفيق – حاتم رضا – أحمد عصام

كشف المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، سر حالة الحزن التى كانت تسيطر على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى أثناء مونديال روسيا.

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قال أبو ريدة لـ"الخليج 365" إنه دخل ذات مرة على محمد صلاح فى غرفته ووجده يبكى بشدة، لافتا إلى أن الفرعون المصرى تلقى صدمة نفسية قوية على خلفية إصابته فى نهائى دورى أبطال أوربا أمام ريال مدريد، لأنه شعر بأنه لن يقدم ما يصبو إليه خلال المونديال حيث كان يحلم بالذهاب بعيدا مع الفراعنة فى البطولة.

أضاف أنه تحدث مع محمد صلاح أكثر من مرة لإخراجه من الحالة النفسية السيئة التى كان يمر بها، وقال له " انسى الإصابة.. انت إصابتك دلوقتى فى مخك مش فى كتفك، ولو شلت الموضوع من دماغك ستؤدى مع المنتخب بأفضل شكل".

وجاءت تصريحات المهندس هانى أبو ريدة على هامش ندوة أجراها "الخليج 365" مع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا، قبل أيام على ضربة البداية، والتى سننشرها خلال ساعات على موقعنا الإلكترونى والصحيفة المطبوعة التى تصدر عن المؤسسة.. انتظرونا.