شكرا لقرائتكم طارق يحيى يظهر بتيشرت الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر نجم البرتغال السابق نونو جوميز فعاليات النسخة الرابعة لدورى ساتوك للأيتام لكرة القدم الذى استضافة النادى الأهلى يوم الثلاثاء فى الصالة المغطاة لاختيار اللاعبين الأفضل من بين 200 طفل يتيم لتمثيل منتخبى مصر وسوريا فى النسخة القادمة من كأس العالم للأيتام التى ستقام فى ديسمبر. و شارك عدة نجوم من مصر في مباراة كرة قدم خماسية بعد الاحتفالية التي أقيمت في النادي الاهلي و ظهر طارق يحيى نجم الزمالك السابق و هو يرتدي تيشرت النادي الاهلي و بجواره نجوم الاهلي السابقين محمد فاروق و واليد صلاح الدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يظهر بتيشرت الاهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.