شكرا لقرائتكم يوفنتوس يزاحم ريال مدريد في صفقة بوغبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحافية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يأمل في إعادة لاعبه السابق الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوفه، وذلك رغم اهتمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني بضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فابيو باراتيك المدير الرياضي بالنادي، التقى مسؤولين من مانشستر يونايتد في لندن، لبحث الصفقة المحتملة لإعادة اللاعب الفائز بكأس العالم في روسيا مع منتخب بلاده فرنسا، إلى الفريق، في نفس الوقت الذي كان يضع فيه اللمسات الأخيرة على صفقة تولي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

وسيقدم يوفنتوس عرضًا رسميًا لبوغبا (26 عامًا) والذي انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2016، حيث من المتوقع أن يكون العرض بقيمة تتراوح بين 130 مليون يورو إلى 140 مليونا.

وكان اللاعب الفرنسي قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

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ويعتبر بوغبا هدفًا من أهداف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لضمه إلى ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يدخل يوفنتوس في منافسة قوية مع الريال من أجل ضم اللاعب.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة" اي بي سي" الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في تقديم عرض لضم بوغبا بقيمة 125 مليون يورو (140 مليون دولار)، ودفع راتب يعادل ما يتقاضاه لاعبه الجديد البلجيكي إدين هازارد المنضم حديثًا من تشيلسي الإنجليزي، وهو أقل بقليل من المبلغ الذي يتقاضاه سيرخيو راموس قائد الفريق.

ويبدو يوفنتوس، الذي أعلن عن تعيين ماوريسيو ساري كمدرب له يوم الأحد الماضي، مستعدا لمنافسة ريال مدريد في سباق التعاقد مع اللاعب، خاصة وأن الفريق الإيطالي نجح في ضم كريستيانو رونالدو ليثبت أنه لا شيء مستحيل، ولا يزال مانشستر يونايتد متمسكًا بلاعبه، حيث لا يريد بيعه في خطوة من شأنها أن تسعد المدرب النرويجي أولي سولشاير الذي كان دائمًا يصر على أهمية وجود بوغبا وأنه يريد بناء الفريق حوله.

ويضع ذلك مانشستر يونايتد في موقف قوي خلال عملية التفاوض، حيث سيكون بإمكانهم طلب أكبر قدر ممكن من المال إذا تطورت المحادثات.

وواصل يوفنتوس هيمنته على الدوري الإيطالي، حيث فاز بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، تحت قيادة المدرب السابق ماسيمليانو أليغري، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى أبعد من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يحقق لقبها منذ 23 عامًا ،وذلك بعد الخروج أمام آياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3 - 2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.