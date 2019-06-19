شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يجدد لعامر عمر ويفاوض جايير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
جدد نادي الإمارات عقد مهاجمه عامر عمر لعام آخر، وكان عمر انتقل إلى صفوف الفريق مطلع العام الماضي وشارك معه في القسم الأول من دوري الخليج العربي وغاب عن الدور الثاني، لانضمامه للخدمة الوطنية قبل أن يعود في آخر مباراتين من المنافسة. وعلى صعيد اللاعبين الأجانب يقود النادي مفاوضات مع البرازيلي جايير، وسبق لجايير خوض تجربه مع فريق الإمارات عندما كان عيد باروت مدرباً له، كما خاض تجربة مع حتا، وكان ضمن المجموعة التي قادت الفريق للصعود قبل ثلاثة أعوام.
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