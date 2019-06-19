شكرا لقرائتكم خبر عن وناس ينتظم في تدريبات الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتظم آدم وناس، مهاجم نادي نابولي الإيطالي في التدريبات الجماعية لمنتخب الجزائر في ختام معسكره الإعدادي، تأهباً لمشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد تعافيه من إصابة تعرض لها قبل أيام.
وغاب وناس عن المباراة الودية التي تغلب فيها منتخب بلاده على مالي 3-2، بعدما شارك بديلاً في المباراة التي تعادل فيها «الخضر» أمام بوروندي 1-1، الثلاثاء الماضي.
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