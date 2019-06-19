كرة خورفكان برئاسة خليل غانم توزع حقائبها الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

وجه نادي خورفكان برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة والمتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بالحركة الرياضية بالإمارة، فضلاً عن الثقة الغالية التي أولوها لشركة كرة القدم بنادي خورفكان التي عقدت اجتماعها الأول، أول أمس، برئاسة خليل غانم الحمادي، وبحضور جميع الأعضاء، وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية على النحو التالي: عبدالله محمد عامر الحمادي نائباً لرئيس الشركة ومشرف المراحل السنية، ونايف حسن سالم المنصوري المدير المالي، وعلي خليل الحوسني مشرف الفريق الأول، ومبارك حسن مسعود الحمادي رئيس اللجنة الإعلامية، كما جرى تشكيل بعض اللجان المعاونة، وأبرزها لجنة البنية التحتية والإنشاءات برئاسة المهندس علي مسعود النقبي، ولجنة الشؤون الإدارية برئاسة المهندس عدنان علي حسن الحوسني.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المطروحة على طاولة الإدارة وأبرزها ملف الفريق الأول لكرة القدم المتأهل إلى دوري الخليج العربي وفرق النادي المختلفة، إضافة لعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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وأعرب خليل غانم الحمادي عن شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وأمينه العام عيسى هلال على الدعم والمتابعة المستمرة للنادي، وأضاف، «نقدر كثيراً هذه الثقة الغالية، وهذا التكليف الذي سنقابله بالعمل المتواصل والمضني من أجل استكمال مشوار العمل الناجح الذي حققته كافة فرق النادي الموسم المنصرم، ونحن على يقين تام من أننا سنجد المساندة الصادقة والتكاتف من كافة أبناء خورفكان وجماهير النادي الصادقة، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تجهيز كافة فرق النادي الكروية التجهيز الملائم، بعد استكمال النواقص ووضع الخطط الكاملة من أجل الإعداد الجيد للمشاركات في البطولات المختلفة».

وفيما يتعلق بالفريق الأول أشار الحمادي إلى أن اختيار المدرب المناسب لقيادة الفريق في المحترفين هو الأولوية حالياً؛ حتى يتسنّى للإدارة بالتشاور معه تحديد العناصر التي يحتاجها الفريق، سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب، فضلاً عن البرنامج الإعدادي والمعسكر الخارجي، وقد علم «الخليج الرياضي» أن أكثر من مدرب على طاولة النادي، أبرزهم البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا والإمارات سابقاً، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدرب في غضون الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن خورفكان كان قد تعاقد مع الثلاثي محمد يوسف حارس النصر، ومانع البارود القادم من اتحاد كلباء، وعلي المازمي لاعب شباب الأهلي كأولى صفقات «النسور» للموسم الجديد.