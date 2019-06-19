شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة أخيرة للأرجنتين أمام باراجواي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ منتخب تشيلي، حملة الدفاع عن لقبه بفوز كاسح على منتخب اليابان وصيف كأس آسيا 2019 برباعية نظيفة في ساو باولو في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل حتى السابع من يوليو/تموز. وسجل إريك بولغار (41) وإدواردو فارغاس (54 و83) وألكسيس سانشيز (82) الأهداف.

وتشاركت تشيلي بطلة النسختين الأخيرتين (2015 و2016) صدارة المجموعة مع الأوروجواي التي فازت بنتيجة مماثلة على الإكوادور في بيلو هوريزنتي.

وقال الكولومبي رينالدو رويدا، المدير الفني لتشيلي، إن فريقه غير مؤهل للقب، بالرغم من الفوز الكبير.

وتابع رويدا: «لسنا الآن فريق الأحلام، ولم نكن فريقاً كارثياً قبل ذلك، يجب التعامل مع هذا الانتصار بتوازن».

وأكد رويدا، أن الانتصار الكبير لن يغير من رأيه حول الفرق المرشحة للفوز باللقب في البرازيل، وهي أوروجواي والبرازيل وكولومبيا.

وقاومت اليابان المشاركة ببطاقة دعوة حتى الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول قبل أن ينجح بولغار، لاعب بولونيا الإيطالي في افتتاح التسجيل من متابعة رأسية لكرة نفذها لاعب باير ليفركوزن الألماني تشارلز أرانغيز من ركلة ركنية. وفي الشوط الثاني، عزز لاعب تايغرز المكسيكي فارغاس بعد أربع دقائق بعدما أنهى في الشباك كرة وصلته من ماوريسيو ايسلا (54).

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وكانت المباراة، فرصة مناسبة اليكسيس سانشيز، أفضل هداف في تاريخ المنتخب التشيلي لتعزيز رقمه القياسي بالهدف ال 42 عندما سجل الهدف الثالث من ضربة رأس إثر كرة من أرانغيز (82).

وقبل أن يستفيق اليابانيون من الصدمة، هز فارغاس الشباك مرة رابعة مسجلاً هدفه الشخصي الثاني بعد تمريرة من سانشيز، رفعها مقوسة من فوق الحارس الياباني كيسوكي أوساكا (83).

وقال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو: «كنا نستحق أن نسجل. الفارق هو أنهم كانوا أكثر رصانة وجربوا حظهم. إننا حزينون للخسارة، لكننا فخورون بأننا واجهناهم».

ومن جهة أخرى، تخوض الأرجنتين اليوم، مباراة الفرصة الأخيرة عندما تلعب مع باراجواي، في حين تلعب كولومبيا مع قطر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت الجولة الأولى، انتهت فوز كولومبيا على الأرجنتين 2-صفر، وتعادل قطر وباراجواي 2-2. وبدا المنتخب الأرجنتيني هزيلاً جداً من الناحية الهجومية أمام كولومبيا، وفشل نجمه ليونيل ميسي في فعل أي شيء، بالرغم من المجهود الكبير الذي بذله. ويصر ميسي على فعل شيء مع منتخب بلاده، وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، بأن ليونيل ميسي، أصبح أكثر نضجاً في الفترة الأخيرة، وهو يلعب دوراً قيادياً داخل وخارج الملعب. وأوضحت أن ميسي، خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضاً عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول.

ونقلت الصحيفة، عن ميسي قوله لزملائه داخل غرفة خلع ملابس منتخب الأرجنتين: «هذه مجرد بداية، يجب علينا أن نفكر في مباراة باراجواي، نحن جميعاً على نفس الخط، يجب علينا العمل بمسؤولية حتى نصل إلى النهاية الجيدة». وتعرض منتخب الأرجنتين لهجوم عنيف من الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذي قال في تصريحات له: «لقد أضاع اللاعبون هيبة منتخب الأرجنتين، لدرجة تشعرني بأن فريق مملكة تونجا قادر على الفوز علينا».

وأضاف: «ما الذي تبقى من هيبة الأرجنتين التي بنيناها منذ سنوات؟ لقد أهانوا قميص المنتخب».