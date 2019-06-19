شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن سرور: «فاينال سونج» جاهزة للتحدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأضاف سعيد بن سرور: «استفاد مستوى «بلاتينيوم ستار» من تجربته الأولى وتطور أداؤه ليربح سباق ابتدأه في ليستر في مشاركته الماضية وقد تحسن مستواه مجدداً عقب ذلك الفوز، الجواد يبدو الآن أفضل على الصعيد الجسماني ولن يواجه مشكلة في المنافسة على مسافة أقصر».
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