سعيد بن سرور: «فاينال سونج» جاهزة للتحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور: «فازت «فاينال سونج» بصورة طيبة على ذات المضمار والمسافة في تجربتها الأولى، وعادت من تلك المشاركة بحالة رائعة، وأي أمطار تهطل على المضمار ستعزز من حظوظها. أداؤها للتمارين في الإسطبل كان مثيراً وأنا مسرور للغاية بحالتها».

وأضاف سعيد بن سرور: «استفاد مستوى «بلاتينيوم ستار» من تجربته الأولى وتطور أداؤه ليربح سباق ابتدأه في ليستر في مشاركته الماضية وقد تحسن مستواه مجدداً عقب ذلك الفوز، الجواد يبدو الآن أفضل على الصعيد الجسماني ولن يواجه مشكلة في المنافسة على مسافة أقصر».