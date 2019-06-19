شكرا لقرائتكم خبر عن فافر يمدد عقده مع دورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بوروسيا دورتموند الذي حل وصيفاً لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، تمديد عقد مدربه السويسري لوسيان فافر حتى نهاية موسم 2020-2021. وتولى فافر (61 عاماً) تدريب النادي الألماني في صيف العام الماضي، وقاده في موسمه الأول إلى الحلول وصيفاً لبايرن ميونيخ الذي توج للموسم السابع توالياً، بفارق نقطتين فقط عن دورتموند.

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