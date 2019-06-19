شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضم الحسين صالح رسمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع الحسين صالح لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من نادي النصر. وقع اللاعب العقد أمس في أبوظبي بحضور عبدالسلام جمعة مشرف الفريق الأول وفهد مسعود مدير الفريق ووكيل أعمال اللاعب.

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